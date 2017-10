Mit aller Kraft stemmt Hartmut sich gegen die Alzheimer-Erkrankung seiner Frau Erika. Als er merkt, dass sie in den Jahren ihrer jungen Liebe lebt, versucht Hartmut, die Zeit zurückzudrehen. Er lässt die 70er-Jahre mit psychedelischen Tapeten und Disco-Musik wieder aufleben. Doch bei Erikas Reise in die Vergangenheit kommen Geheimnisse ans Licht, die besser in Vergessenheit geblieben wären.