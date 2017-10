Die Dokuserie begleitet den „Classic Car“ Spezialisten Wayne Carini bei seiner Suche nach wertvollen Auto-Raritäten in den USA. In Portland, Conneticut, kann man in dem beeindruckendem Showroom seiner Firma „F40 Motorsports“ zahlreiche Stil-Ikonen der Auto-Geschichte bewundern. Um solch eine perfekt restaurierte Kostbarkeit zu erstehen, muss man ganz schön in die Tasche greifen. Aber das Ausfindigmachen und die Instandsetzung der seltenen Wagen kostet Carini auch eine Menge.