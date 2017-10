Max und Han ziehen zum Golfen los. Während Max eigentlich nur darauf aus ist, sich zu zerstreuen, packt Han der Ehrgeiz. Caroline und Bobby treffen sich bald zum dritten Mal und Caroline wird das Gefühl nicht los, dass dieses Mal etwas passieren wird. Sollten die beiden tatsächlich im Bett landen, will sie sich nicht mit abgetragener Unterwäsche blamieren. Etwas Neues muss her! Beim Shoppen begegnet Caroline einer sympathischen Frau, die Burlesque-Tanz unterrichtet. Die beiden beginnen ein Gespräch an dessen Ende Caroline beschließt, sich zu einem Kurs anzumelden.