Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter Heute | Pro7 | 20:15 - 22:55 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Luke Skywalker ist jetzt ein Jediritter. Seine erste Mission ist es, Han Solo aus den Fängen von Jabba the Hutt zu retten. Gemeinsam treten die Rebellen gegen das mächtige Imperium an und wollen den Schutzschild des Todessterns durchbrechen. Während sich die Lage zuspitzt, erfährt Luke, dass er eine Schwester hat. Original-Titel: Return of the Jedi: Special Edition Laufzeit: 160 Minuten Genre: , USA 1983 Regie: Lawrence Kasdan, Richard Marquand Folge: 6 FSK: 12 Schauspieler: Luke Skywalker Mark Hamill Han Solo Harrison Ford Prinzessin Leia Carrie Fisher Darth Vader David Prowse Imperator Palpatine / Darth Sidious Ian McDiarmid C-3PO Anthony Daniels