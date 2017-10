Eine Eins in Geschichte: ohne die gibt es für Leigh Ann kein College-Stipendium. Das Schicksal scheint es gut mit ihr zu meinen, als es ihr die Prüfungsaufgaben in die Hände spielt. Doch ihre Lehrerin Mrs. Tingle stellt sich der Musterschülerin in den Weg. Ein geplantes Klärungsgespräch läuft komplett aus dem Ruder. Schüler gegen Lehrer - Hier wird mit harten Bandagen gekämpft.