Es treten jeweils drei hochmotivierte Promis gegen einen erstklassigen Profikoch an. In jeder Folge bringen die prominenten Gegner ihr Lieblingsgericht mit, um mithilfe eines Coaches den Profi auf die Probe zu stellen. Denn dieser erfährt erst in der Show von seinem zu kochenden Gericht. In drei Gängen muss der Profi nun sein Können am Kochtopf gegen jeweils einen der Promis unter Beweis stellen.