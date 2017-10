Ex-CIA-Mann Tobin Frost hat die Seiten gewechselt und handelt mit brisanten Informationen. Doch bei einem Deal in Kapstadt stellt man ihm eine Falle und er sucht in seiner Not die US-Botschaft auf, um sich in Sicherheit zu bringen. Geheimdienst-Newcomer Matt Weston soll ihn verhören. Doch bevor er etwas herausfindet, wird die Botschaft überfallen und Weston geht mit Frost auf die Flucht. Jetzt profitiert Weston von der Erfahrung seines Häftlings.