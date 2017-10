Once Upon A Time - Es war einmal... Heute | Super RTL | 22:30 - 23:20 Uhr | Märchenserie Infos

Emma Swan ist eine toughe, aber auch einsame Frau. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie dem zehnjährigen Henry begegnet. Original-Titel: Once Upon a Time Untertitel: Im Winter der Schneekönigin Laufzeit: 50 Minuten Genre: Märchenserie, USA 2014 Regie: Morgan Beggs Folge: 3 Schauspieler: Emma Swan Jennifer Morrison Mary Margaret Blanchard /Snow White Ginnifer Goodwin Regina Mills / Böse Königin Lana Parrilla Mr. Gold / Rumpelstilzchen/ Beast/ Krokodil Robert Carlyle Prince Charming / David Nolan Josh Dallas Henry Mills Jared Gilmore