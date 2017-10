Rocky Bryant ist ein liebevoller, lustiger und positiver Mann, der von jedem in der Kleinstadt Seagraves in Texas geliebt wurde. Es scheint Niemanden zu geben, der je ein schlechtes Wort über ihn verloren hat. Am 25. März 2008 erschien er nicht wie gewöhnlich pünktlich bei der Arbeit. Sofort begaben sich die Kollegen auf die Suche nach ihrem Freund und fanden ihn brutal zusammengeschlagen auf dem Arbeitsgelände. Der Notarzt brachte ihn umgehend ins Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Von den Tätern gibt es keine Spur.