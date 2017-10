Sie alle haben alle die Chance, den Tanz, der von der Jury in den bisherigen Shows mit den wenigsten Punkten bewertet wurde, noch einmal zu performen. Wird der schweißtreibende Einsatz der prominenten Kandidaten diesmal mit mehr Punkten belohnt? Darüber entscheidet allein die dreiköpfige Jury von 'Dance Dance Dance': Moderatorin Ruth Moschner, Sänger und Musikproduzent DJ BoBo sowie Tänzer und Choreograph Cale Kalay. Moderiert wird die Show von Nazan Eckes und Jan Köppen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Kandidaten. Sie sitzen im Publikum, feuern die Finalisten an und drücken die Daumen. Wer holt in diesem Jahr die Trophäe? Das sind die Auftritte der Kandidaten im Finale von 'Dance Dance Dance': Die Sängerinnen Sandy Mölling (36, 'No Angels') & Bahar Kizil (28, 'Monrose'): Duo: 'Me Against The Musik'/ Britney Spears / Madonna Duo: "Rolling In The Deep" / Adele Solo Sandy Mölling: 'What a Feeling/ She's A Maniac' aus dem Film Flashdance Solo Bahar Kizil: 'While My Guitar Gently Weeps'/ The Beatles/ Cirque Du Soleil Die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni (22) & Prince Damien (26): Duo: '24K Magic'/ Bruno Mars Duo: "Ghosts" / Michael Jackson Solo Luca Hänni: 'Swalla'/ Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) Solo Prince Damien: 'Can't Be Tamed'/ Miley Cyrus Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) & Ehefrau Suzan (30): Duo: 'Candyman'/ Christina Aguilera Duo: "A Little Party Never Killed Nobody" / Fergie ft. Q-Tip, GoonRock Solo David Odonkor: 'Flesh For Fantasy / Rebell Yell'/ Billy Idol Solo Suzan Odonkor: 'Telephone'/ Lady Gaga/Beyoncé - Wer schnappt sich die Trophäe?