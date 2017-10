Guardians of the Galaxy Heute | RTL | 20:15 - 22:35 Uhr | SciFi-Abenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Peter Quill (Chris Pratt) verdient sich seinen Lebensunterhalt als Weltraumschmuggler und -plünderer. Nachdem er in den Besitz einer Superwaffe gelangt ist, machen die Kopfgeldjäger Rocket und Groot sowie die rätselhafte Gamora Jagd auf ihn. Nachdem die vier im Gefängnis gelandet sind, tun sie sich dort mit dem rachgierigen Drax zusammen, um auszubrechen und ihre jeweiligen Rechnungen zu begleichen. Laufzeit: 140 Minuten Genre: SciFi-Abenteuer, USA, GB 2014 FSK: 12 Schauspieler: Peter Jason Quill / Star-Lord Chris Pratt Gamora Zoe Saldana Nova Prime Glenn Close Taneleer Tivan / Der Sammler Benicio del Toro Rhomann Dey John C. Reilly Groot (Stimme) Vin Diesel