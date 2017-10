Er hat die schwersten Kletter-Routen Südamerikas genauso erstbegangen wie eine der absoluten Top-Routen in der Schweiz - trotzdem ist Pirmin Bertle aus Eglfing in der Nähe des Staffelsees außerhalb der Kletterszene kaum bekannt. Das liegt daran, dass Klettern für ihn nicht in erster Linie ein Vehikel zur perfekten Selbstvermarktung ist, sondern eine wahre Leidenschaft. Radikal führt er ein Leben, von dem viele Hobbykletterer träumen: Er reist durch die Klettergebiete Europas und der Welt, schläft lieber im Zelt als im Hotel, liebt seine Freiheit und die Natur. Dabei gelingt es ihm, dieses Leben auch als Vater von zwei Kindern nicht aufzugeben. Außerdem geht es um das Bergfilm-Festival Tegernsee, das am 18. Oktober beginnt - mit einem Blick hinter die Kulissen des Festivals und mit Ausschnitten aus vier Filmen. - Vorschau aufs Bergfilm-Festival Tegernsee