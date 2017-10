Ursula Erber stammt aus einer Münchner Künstlerfamilie. Dass sie einmal Volksschauspielerin werden und täglich in tiefstem Bairisch eine grantige Uroma in der Serie "Dahoam is Dahoam" geben würde, hätte sie nie gedacht. Als ihre Tochter Ruth schulpflichtig wird, kann sich Ursula nicht um sie kümmern. Sie gibt das Kind in die Obhut ihrer Mutter - eine Entscheidung, die sie bis heute bereut.