Der italienische Fischer Mücke legt sich mit dem US-Militär an. Erst zerstören sie das Boot des schlagfreudigen Mannes, dann prügelt er sich mit einigen GIs - Mücke giert nach Rache. Bei einem Footballspiel will er den Amis zeigen, was ein Italiener so drauf hat. Er stellt ein Team aus Teeangern zusammen und legt los...