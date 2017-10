In Eckartsberga startet die Tour der Moderatoren, wo sie ein Geister- und Spielehaus erwartet. Kulinarische Leckereien finden Victoria und Andreas in Klosterhäseler. Im Kurort Bad Bibra treffen sie auf Falkner Jan Bunge. Nach einem Besuch der Räucherei in der Käsescheune geht es weiter zur Töpferei Kröner. Am Ende der Tour erreichen Victoria und Andreas die Klosterruine in Memleben.