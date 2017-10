Egon Olsen hat die letzte Zwangspause im Knast zu einem "Bildungsurlaub" genutzt und kehrt nun mit beachtlichem Managerwissen sowie einem genialen Plan in die Freiheit zurück. Es soll das letzte "Millionensuperding" werden - nämlich die Aktienmehrheit einer Kaufhauskette. Am Anfang klappt alles noch minutiös, doch dann stürzt das Ganoventrio ganz Dänemark in eine Finanzkrise.