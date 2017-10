Unsere Boulevards - Der Brühl in Leipzig Morgen | MDR | 11:45 - 12:15 Uhr | Dokureihe Infos

Der Brühl war im Mittelalter ein Teil der Via Regia, jener Handelsstraße, die Westeuropa mit dem Osten des Kontinents verband. "Nach 1933 wurden der Brühl und seine Kultur systematisch zerstört. Die ganzen Pelzhäuser, die ja im Wesentlichen in jüdischer Hand waren, wurden arisiert und zerschlagen", beschreibt Volker Rodekamp vom Leipziger Stadtmuseum den Niedergang der Prachtstraße. Original-Titel: Der Osten - Entdecke wo du lebst Laufzeit: 30 Minuten Genre: Dokureihe, D 2017