Das Stadtmädchen Ida ist ganz und gar nicht begeistert von seinem Umzug aufs Land. Doch das ändert sich schlagartig, als sie eine fast schon magische Begegnung mit dem alten Pferd Kehilan hat. Das als unzähmbar geltende Pferd und Ida entwickeln ein besonderes Verhältnis zueinander und Ida möchte reiten lernen. Da kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Als Ida aufs Land ziehen muss, gefällt ihr das zunächst gar nicht. Auch die wunderschöne Landschaft der norwegischen Küste kann das Stadtmädchen, dessen Lieblingsbeschäftigung Mode ist, nicht begeistern. Auf einem benachbarten Gestüt lernt Ida schließlich drei Mädchen kennen, die dort reiten. Doch in ihren Augen sind das nur Schmutzfinken. Ihre Meinung ändert die 15-Jährige, als sie eine dramatische Begegnung mit dem betagten Rappen Kehilan hat. Das als unzähmbar geltende Pferd und Ida entwickeln tiefes Vertrauen zueinander, was den Wunsch reiten zu lernen in Ida nur bestärkt. Doch als Kehilan das Mädchen eines Tages abwirft, soll er endgültig zum Schlachthof gebracht werden ... Die Newcomerin Julie Nordhuus brilliert als Ida in der Hauptrolle des Films. Das Drehbuch zu "Sommer mit Kehilan" schrieb Kathrine Haugen, die den Film auch produzierte. Der Film lief bereits mit großem Erfolg auf zahlreichen internationalen Festivals und wurde mehrfach ausgezeichnet. Auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck erhielt "Sommer mit Kehilan" den Preis der Kinderjury und 2012 bei den norwegischen Amanda Awards den Preis in der Kategorie "Bester Kinderfilm".