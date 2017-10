Axel Bulthaupt begibt sich in seiner neuen Sendereihe auf eine spannende Reise in und durch den Thüringer Wald. Er entdeckt in einer alten Erbförsterei die Ursprünge des "Freischütz", lässt sich von einem Koch, der selbst schon für Kanzler und Präsidenten gekocht hat, über die Feinheiten der Thüringer Küche aufklären. Beim Folkfestival in Rudolstadt trifft er einen interessanten Straßenmusiker. - Der Thüringer Wald