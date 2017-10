Die 18-jährige Dani führt ein perfektes Teenagerleben. Sie hat ein schönes Zuhause, einen liebevollen Vater und ein Reitpferd, mit dem sie ein Turnier nach dem anderen gewinnt. Als ihr Vater aber ins Gefängnis muss, verliert sie auf einen Schlag alles. Schlimmer noch: Dani muss zu ihrem Onkel Sam, einem raubeinigen Tierarzt, aufs Land ziehen. Natürlich will sie hier so schnell wie möglich wieder weg. Das ändert sich erst, als Sam ihr ein junges Maultier anvertraut. Eben noch hat Dani (Danielle Chuchran) auf ihrem Hengst Admiral ein Turnier gewonnen, wenig später wird ihr ganzes bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. Wegen unsauberer Finanzgeschäfte muss ihr Vater Mitch (C. Thomas Howell) ins Gefängnis. Vanessa (Sam Sorbo), ihre Stiefmutter, hat mit Danis kleinem Halbbruder Jordan (Jacob Buster) schon das Weite gesucht. Als auch noch die Konten ihres Vaters eingefroren werden, ist er gezwungen alles zu verkaufen, auch ihren Hengst. Den erwirbt ausgerechnet ihre Konkurrentin Brooke (Sarah Bernstein) - doch für die 18-jährige Dani kommt es noch schlimmer: Sie muss zu ihrem Onkel Sam (Kevin Sorbo), einem raubeinigen Tierarzt, aufs Land ziehen. Sam hat bisher fast wie ein Einsiedler gelebt und ist so gar nicht auf "Damenbesuch" eingestellt. Sein Haus gleicht einer Müllhalde und auch das, was sein Kühlschrank hergibt, lässt zu wünschen übrig. Doch Nachbarin Jodie (Kristy Swanson), die sich schon länger um Sam bemüht, ermuntert Dani, ihrem Onkel eine Chance zu geben. Der wiederum vertraut seiner Nichte ein junges Maultier an, das sie "Stormy" nennt und zu trainieren beginnt. Langsam lebt sich das junge Mädchen ein, auch dank des gleichaltrigen Kevin (Darien Willardson), der längst ein Auge auf die Pferdenärrin geworfen hat. Er lädt sie zu einem Ball ein, doch statt beim Tanz landen die beiden auf dem Reitplatz von Cameron Winslow (Terence Goodman), Kevins Vater. Dani soll dessen neue Stute "Little Annie" begutachten und ist begeistert von dem Tier. Cameron gestattet ihr, das Pferd zu trainieren und bei einem Turnier zu reiten. Glücklich, endlich wieder ihrem Sport nachgehen zu können, vernachlässigt Dani immer öfter "Stormy" und muss sich deshalb heftige Vorwürfe von ihrem Halbbruder Jordan anhören, der inzwischen auch bei Onkel Sam eingezogen ist. Eines Tages nimmt Sam den kleinen Jordan zu einem Ausflug mit seinem Motorflugzeug mit. Als sie nicht zurückkommen, beginnt eine großangelegte Suche. Gedreht in der traumhaften Landschaft Utahs, ist "Storm Rider" nicht nur ein anrührendes Pferdeabenteuer mit Serienstar Kevin Sorbo als Onkel, der plötzlich Vater-Qualitäten beweisen muss, sondern auch eine warmherzige "Coming of Age"-Geschichte. Ein junges Mädchen muss lernen, dass nicht alles im Leben in geraden Bahnen verläuft und sich Niederlagen im Nachhinein auch als Siege herausstellen können. Der MDR sendet den Film als deutsche TV-Premiere. Vorlage: Nach einer Story von Bryce Fillmore Darsteller: Dr. Sam Fielding: Kevin Sorbo Jody Peterson: Kristy Swanson Dani Fielding: Danielle Chuchran Mitch Fielding: C. Thomas Howell Jordan Fielding: Jacob Buster Kevin Winslow: Darien Willardson Vanessa Fielding: Sam Sorbo Cameron Winslow: Terrance Goodman Brooke: Sarah Bernstein Sheriff Kikuchi: Joey Miyashima Marie Houghton: Jacque Gray Addy Jane: Amanda Swanson