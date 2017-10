Der Porsche Carrera Cup gilt als einer der traditionsreichsten Markenpokale der Welt und ist auch 2017 als offizielle Partnerserie im Rahmen der DTM unterwegs. In diesem Jahr stehen von Mai bis Oktober acht Saisonstationen auf dem Programm, Auftakt und Finale finden erneut auf dem Hockenheimring statt. Neben den DTM-Wochenenden ist der Porsche Carrera Cup diesmal auch im Rahmen des ADAC GT Masters und der FIA WEC vertreten. Pro Wochenende werden in der Regel zwei Rennen absolviert. Am Start sind ausschließlich Fahrzeuge vom Typ des 460 PS starken Porsche 911 GT3 Cup, die rasante und spannende Motorsport-Action garantieren. An diesem Wochenende steigt auf dem Hockenheimring das Saisonfinale.