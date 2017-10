Auch in diesem Jahr ist der Audi Sport TT Cup im Rahmen der DTM unterwegs und bietet jungen Talenten die Chance, in den professionellen Tourenwagensport einzusteigen. Insgesamt stehen bei der dritten Auflage des attraktiven Markenpokals im Rahmen der DTM sieben Rennwochenenden auf dem Programm. Mit dem "TT cup" gehen die Nachwuchspiloten mit einem einheitliche Rennwagen auf die Strecke: Dabei handelt es sich um die Rennversion des Audi TT, der bei lediglich 1.125 Kilogramm Gewicht satte 340 PS auf die Straße bringt. Im Aufgebot für diese Saison ist ein prominenter Name zu finden: Fabian Vettel, der 18-jährige Bruder von Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, startet wie viele andere seine Motorsportkarriere in dieser Serie. SPORT1 berichtet über die komplette Saison des Audi Sport TT Cup live oder in tagesaktuellen Highlights.