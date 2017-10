Die TCR International Series ist auch in diesem Jahr wieder rund um den Globus unterwegs. Dabei gehen kostengünstige Tourenwagen der TCR-Kategorie wie beispielsweise der Seat Leon, der Volkswagen Golf Gti oder der Opel Astra an den Start. In der dritten Ausgabe stehen insgesamt zehn Wochenenden mit je zwei Rennen auf dem Programm. Diesmal ist die TCR International Series im chinesischen Zeijang zu Gast.