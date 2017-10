Guardians of the Galaxy Heute | ORF 1 | 20:15 - 22:05 Uhr | SciFi-Abenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Peter Quill ist 1988 als kleiner Bub am Todestag seiner Mutter von Außerirdischen entführt worden. 26 Jahre später schlägt er sich als Outlaw namens Star-Lord durchs All. Als er auf einem Planeten eine Kugel erbeutet, zieht er den Zorn des Super-Schurken Ronan auf sich. Dieser benötigt den 'Orb', um den Planeten Xandar zu zerstören. Gemeinsam mit Amazone Gamora, Muskelprotz Drax, dem rotzfrechen Waschbären Rocket und dem einsilbigen Pflanzenwesen Groot geht Peter daran, die gesamte Galaxie zu retten. Laufzeit: 110 Minuten Genre: SciFi-Abenteuer, USA, GB 2014 FSK: 12 Schauspieler: Peter Jason Quill / Star-Lord Chris Pratt Gamora Zoe Saldana Nova Prime Glenn Close Taneleer Tivan / Der Sammler Benicio del Toro Rhomann Dey John C. Reilly Groot (Stimme) Vin Diesel Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets