Die Teenager Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo müssen aus unterschiedlichen Gründen eine lange Zeit im Krankenhaus verbringen. Die Jugendlichen gründen einen Club, um gemeinsam ein einigermaßen normales Leben im Hospital zu führen: Leo und Jonas geraten in Streit. Auch Emma gelingt es nicht, Leo zu beschwichtigen. Dann muss Leo wegen einer heftigen Entzündung zurück in den Rollstuhl und findet heraus, was Emma sich für ihr weiteres Leben vorgenommen hat...