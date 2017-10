Essen ist Gold - Ernährung im Spitzensport Anlässlich des Welternährungstags beleuchten wir das Thema Ernährung im Sport: Während einer Rundfahrt verbrennen Radsportler bis zu 10.000 Kalorien pro Tag, und auch Fußball-Profis haben einen eigens auf ihren Sport abgestimmten Ernährungsplan. Wir zeigen mit Hilfe von Starköchen des Restaurants Ikarus im Hangar-7 wie Sportler aus dem kulinarischen Alltag ausbrechen können. Denn es müssen es nicht immer Nudeln und Bananen sein. Gäste: Paul Scharner (Ex-Kapitän ÖFB-Team) Stefan Denifl (Etappensieger bei der Vuelta 2017) Sylvia Gartner (Ernährungsberaterin u.a. von Sadio Mané, www.keep-balanced.de) Motorsport: Das DTM-Finale in Hockenheim & die MotoGP in Japan Fußball: Die Teamchef-Frage "Kollerbiert" der ÖFB? Teamchef Marcel Koller ist beim ÖFB Geschichte, genauso wie Sportdirektor Willi Ruttensteiner letzterer wurde schon von Peter Schöttel abgelöst. Aber wie geht es beim ÖFB nun weiter? Schöttel muss schnell einen neuen Teamchef finden, schließlich soll der beim nächsten Länderspiel am 14. November schon auf der Bank sitzen. Mit unseren Gästen beleuchten wir die aktuellen Geschehnisse rund um die Bestellung des neuen Sportdirektors, wer neuer Teamchef werden soll und wie das ÖFB-Team wieder auf Kurs gebracht werden kann. Gäste: Toni Polster (ÖFB-Rekordtorschütze) Paul Scharner (Ex-Kapitän ÖFB-Team) Moderation: Andreas Gröbl