Bernd ist finanziell am Ende. Das Letzte was er jetzt brauchen kann, sind die vermeintlich guten Ratschläge am Stammtisch. Vor allem nicht von einem wie Constantin Klumpp, bei dem Geld ganz offensichtlich keine Rolle spielt. Alberts Video mit Johanna schlägt im Internet wie eine Bombe ein. Was daran interessant sein könnte, anderen Menschen beim Hemden falten zuzuschauen, ist Johanna ein Rätsel.