Warum nutzt man das Internet so viel, obwohl es doch so viele Gefahren gibt? Dieser Frage will Dennis gleich an zwei Orten nachgehen. Zum einen spricht er mit Forschern aus Bonn und klärt, wie viel Zeit er tatsächlich im Internet verbringt, was er da so macht und warum er das tut. Und er trifft einen Experten für Internetsicherheit, der gute Tipps für ihn hat, wie er sich im Netz verhalten sollte.