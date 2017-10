Zwei große Österreicher sind diesmal zu Gast bei "Stöckl.": Schauspiellegende Otto Schenk, der sein 70-jähriges Bühnenjubiläum feiert, trifft auf Fußballlegende Hans Krankl. Ein Gespräch über Politik, Nationalstolz, Applaus, Kritik, Leidenschaft und gemeinsame persönliche Erlebnisse. Der Schauspieler und Komödiant Otto Schenk steht mit fünf verschiedenen Projekten auf den Bühnen des Landes. Woher schöpft er mit 87 Jahren diese Energie? Und wie blickt er als erfahrener Parodist auf den aktuellen Wahlkampf? Im Gespräch mit Barbara Stöckl erinnert sich der Publikumsliebling auch an vergangene Zeiten und erklärt, warum er 1993 einen Brief an Österreichs Fußballhelden Hans Krankl schrieb. Die Bühne zog stets auch Hans Krankl an, schon während seiner erfolgreichen Fußballkarriere trat er als Sänger auf. Was verbindet ihn mit Otto Schenk? Beim FC Barcelona ist der 64-Jährige durch seinen Titel als spanischer Torschützenkönig 1979 bis heute ein Held - wie nimmt er die aktuelle politische Situation in Katalonien wahr? Und wie beurteilt der ehemalige ÖFB-Teamchef die Zukunft des österreichischen Fußball-Nationalteams?