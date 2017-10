Trust - Die Spur führt ins Netz Heute | 3sat | 22:25 - 00:05 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Teenager Annie fühlt sich einsam und unverstanden, bis sie beim Chatten im Internet Charlie kennenlernt. Der 16-Jährige scheint genau zu begreifen, wie sie sich fühlt. Ihre Gefühle für ihn werden immer tiefer, ohne dass ihre Eltern etwas bemerken. So können sie nicht verhindern, dass Annie sich mit Charlie trifft. Doch als sie ihm das erste Mal begegnet, begreift sie sofort, dass sie in eine Falle getappt ist, denn Charlie ist viel älter als 16. Original-Titel: Trust Laufzeit: 100 Minuten Genre: Drama, USA 2010 FSK: 12 Schauspieler: Will Clive Owen Lynn Catherine Keener Annie Liana Liberato Doug Tate Jason Clarke Gail Friedman Viola Davis Charlie / Graham Weston Chris Henry Coffey