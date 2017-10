Betty gerät bei einem Patientenfall mit Dr. Behring aneinander und erlangt Lizzys Anerkennung, weil sie sich rührend um Talula kümmert, die durch eine Notoperation ihr Kind zur Welt bringt. Dr. Lewandowski kann sein Glück kaum fassen: Er hat einen Sohn. Ava hingegen lässt sich von ihrem ersten Tag auf der Station überraschen. Sie schlittert an der Seite von Lizzy in den Patientenfall Mahler, dem sie durch ihre besondere Art zur Lösung verhilft. Obwohl Dr. Alexander von Arnstett eine Koryphäe auf neurologischem Gebiet ist, überlässt er seiner Schwester die OP von Frau Mahler. Helena kann das nicht verstehen. Was ist nur los mit ihrem Bruder? Ein Tagtraum, der Alexander quält, enthüllt sein lang verstecktes Geheimnis. Ebenfalls ans Tageslicht kommt, dass der kleine Georg schon seit Jahren wegen ADHS behandelt wird, obwohl er an einer schwer zu diagnostizierenden anderen Krankheit leidet. Betty und Dr. Behring kommen sich bei dieser Diagnose auf fachlicher Augenhöhe näher.