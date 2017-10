Visite Spezial Hüftprothese: wenn das Ersatzteil fehlt Kunstgelenke halten oft lange, aber nicht ewig. Je nach Material kommt es früher oder später zum Verschleiß an den Oberflächen oder zu Lockerungen. Einige der Prothesenschäden lassen sich durch eine kleine OP beheben, bei der nur Teile der Prothese ausgetauscht werden. In Deutschland gibt es jedoch eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle von Ersatzhüftgelenken, was zur Folge hat, dass Ersatzteile nur für kurze Zeit vom Hersteller vorgehalten werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich das Modell am Markt nicht durchsetzen kann. Für betroffene Patienten bedeutet das, dass statt eines kleinen Inlaywechsels häufig eine komplett neue Prothese erforderlich ist, einschließlich Hüftpfanne und -schaft. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Übergewicht: Welche Rolle spielt das Gehirn? Häufig gilt die Meinung, dass dicke Menschen keine Disziplin und keinen Willen haben, um abzunehmen. Sogar viele Ärzte denken abschätzig über ihre adipösen Patienten. Doch so einfach ist es nicht. Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass an der Steuerung von Appetit und Essverhalten zahlreiche Hormone beteiligt sind, die direkt im Gehirn wirken. Diese Signale kontrollieren den gesamten Stoffwechsel. Bei Menschen mit Übergewicht ist diese Kontrollfunktion oft gestört. Das Gehirn reagiert nicht mehr richtig: Selbst wenn die Körperzellen melden, dass sie bereits genug Kalorien zur Verfügung haben, gibt das Gehirn Befehl zum Essen. Das Gewicht steigt an. Um Übergewicht dauerhaft zu stoppen, müssen diese Signale aus dem Gehirn in die Behandlung einbezogen werden. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Visite Spezial Hüftprothese: wenn das Ersatzteil fehlt