Kommissar Nikolas Heldt ermittelt im Umfeld einer Scheidungsparty: Er rettet die Architektin Miriam Karlsen vor einer Vergewaltigung. In ihrem Blut findet sich GHB: K.-o.-Tropfen. Hauptkommissar Grün ist sauer. Der Autodieb, den Heldt eigentlich auf dem nächtlichen Parkplatz schnappen wollte, konnte mit dem Wagen des Opfers und ihrer Tasche darin entkommen. Miriam fühlt sich weiterhin verfolgt. Eine Nachwirkung der Droge? Heldt und Staatsanwältin Ellen Bannenberg finden weitere Opfer: Offensichtlich benutzt der unbekannte Täter die Scheidungsparty "Endlich frei!" der Veranstalterin Tine Schütz, um Bekanntschaft mit den alleinstehenden Frauen zu schließen. Im Fall Miriam Karlsen ist ihr gewalttätiger Exmann, Justus Schiller, eine erste heiße Spur. Er war auf der Party - aber kommt er auch als Täter für die weiteren Raubüberfälle in Frage? Heldt geht aufs Ganze und setzt dafür Ellen Bannenberg als Lockvogel ein. Doch die Aktion gerät in Schieflage.