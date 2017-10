Am südwestlichsten Punkt beginnen die Tierfilmer ihre Tour quer durch Australien. Traumhafte Strände und Wälder mit riesigen Eukalyptusbäumen liegen an der Strecke. Possums, Bandicoots, Kakadus und Kängurus queren ihren Weg. Neugierige Vögel inspizieren ihren Unimog. Zum Schluss geht für Ernst Arendt und Hans Schweiger ein Traum in Erfüllung: Sie finden den winzigen, niedlichen Honigbeutler.