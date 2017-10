"Goldene Henne 2017 - Deutschlands größter Publikumspreis - Live aus Leipzig" u. a. mit Showacts wie Adel Tawil, David Garrett, The Kelly Family und Peter Maffay am 13. Oktober, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im rbb Fernsehen. Karel Gott, die "Goldene Stimme" aus Prag, ist mit geschätzt über 30 Millionen verkauften Platten einer der erfolgreichsten tschechischen Künstler und steht seit mehr als 50 Jahren erfolgreich als Sänger auf internationalen Bühnen. Dafür wird dem 78-Jährigen am 13. Oktober die "Goldenen Henne 2017" für sein "Lebenswerk" überreicht. Durch den Gala-Abend vor rund 5.000 Zuschauern in Leipzig führt erneut Kai Pflaume. Zu den diesjährigen Showacts des größten deutschen Publikumspreises - präsentiert von SUPERillu, MDR-Fernsehen und rbb Fernsehen gehören u. a. Peter Maffay, die Ostrock-Legenden Maschine, City und Karat, David Garrett, Adel Tawil, The Kelly Family, das MDR Sinfonieorchester, der MDR Kinderchor und das Deutsches Fernsehballett. Mit der "Goldenen Henne" werden zum 23. Mal die beliebtesten Stars aus Sport, Musik, Schauspiel und Entertainment ausgezeichnet. Zu den Nominierten gehören in diesem Jahr u. a. Nico Rosberg, Laura Dahlmeier, RB Leipzig, Kerstin Ott, Klubbb3, Mark Foster, Jörg Hartmann, Karoline Schuch, Henry Hübchen, Dieter Nuhr, Horst Lichter und Florian Silbereisen. Das rbb Fernsehen ist ab 18.00 Uhr in allen aktuellen Formaten am roten Teppich dabei. Ab 19.50 Uhr ist das Geschehen in "Goldene Henne 2017 - Countdown" im MDR-Fernsehen zu erleben.