Ausgedehnte Wälder, große Stauseen: das Sauerland gilt als grüne Lunge des dicht besiedelten Ruhrgebiets. Ob Mensch oder Tier, wer Erholung oder Rückzugsmöglichkeiten sucht, ist hier richtig. Gute Voraussetzungen für ein einzigartiges Projekt: Wisente streifen frei umher, wie zuletzt vor über 100 Jahren. Eine kleine Herde wurde im April 2013 ausgewildert und wächst seitdem stetig an. Ein ehrgeiziges Unternehmen, das auch für Probleme sorgt: immer wieder dringen die größten Landsäugetiere Europas in den Lebens- und Arbeitsraum der Menschen vor und richten sogar Schäden an. Das Auswilderungsprojekt droht zu scheitern. Wird die Rückkehr der wilden Riesen letztlich gelingen? Dass kleine Wisente in Freiheit geboren werden hätte bei der Auswilderung kaum jemand zu hoffen gewagt. Und doch: von 8 ausgewilderten Tieren ist die Herde nach nur 3 Jahren auf 21 Wisente angewachsen. Ein großer Erfolg für das gewagte Projekt. Die Vision, die vom Menschen ausgerottete Art wieder durch deutsche Wälder streifen zu sehen, galt lange Zeit als unlösbare Aufgabe. Als nach 10 Jahren Vorbereitungszeit auf Initiative des Prinzen zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg zum ersten Mal Wisente durch seine Privatwälder zogen, war ungewiss, wie sich die größten Landsäugetiere Europas in das Ökosystem einfügen würden. Straßen, Dörfer und vor allem die in dieser Region überwiegend zur Forstwirtschaft genutzten Wälder begrenzen das Streifgebiet der Familie. Eingezäunt sind die Privatwälder des Prinzen nicht, die Wisente sollen sich schließlich frei von menschlichem Einfluss bewegen können. Doch mit steigender Zahl der Wisente steigen auch die Probleme. Immer öfter überqueren Quintus und seine Familie die Landesgrenzen zwischen Wittgenstein und dem Sauerland - und hinterlassen Spuren. Sie schälen die Rinde von Buchen, in einem Ausmaß, mit dem keiner gerechnet hat. Der Verkaufswert der beschädigten Bäume sinkt enorm, die Gefahr, dass die Bäume ganz absterben ist groß. Einige Sauerländer Waldbauern ziehen vor Gericht. Trotz hoher finanzieller Entschädigungszahlungen fordern sie, dass die Wisente wieder eingesperrt werden. Nun müssen die Gerichte entscheiden. Werden die wilden Riesen frei bleiben dürfen?