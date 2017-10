The Dark Knight Heute | Pro7 | 20:15 - 23:10 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Batman bekommt es mit einem ebenso cleveren wie wahnsinnigen Gegner zu tun. Der demonstriert allen, dass die Sicherheit in Gotham City trügerisch ist. Der Joker trifft nämlich eine Vereinbarung mit der Mafia und führt alle an der Nase herum - mit dem Ziel, den Wohltäter Batman zu vernichten. Es wird ein verlustreicher Kampf für den Fledermausmann. Laufzeit: 175 Minuten Genre: Actionfilm, GB, USA 2008 Regie: Christopher Nolan FSK: 12 Schauspieler: Bruce Wayne / Batman Christian Bale Joker Heath Ledger James 'Jim' Gordon Gary Oldman Harvey Dent / Two-Face Aaron Eckhart Alfred Pennyworth Michael Caine Rachel Dawes Maggie Gyllenhaal