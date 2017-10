Die Goldene Henne 2017 ist Deutschlands größter Publikumspreis. Wer gewinnt in diesem Jahr die begehrte Trophäe, wen hat das Publikum auf Platz 1 gewählt? Vor 5.000 Zuschauern präsentiert Kai Pflaume in Leipzig eine riesige Bühnenshow u.a. mit David Garrett, Karel Gott und Peter Maffay. Ein Abend mit großen Überraschungen und den beliebtesten Stars aus den Bereichen Musik, Schauspiel, Entertainment und Sport. "Goldene Henne 2017" am 13. Oktober, 20.15 Uhr live aus Leipzig im MDR FERNSEHEN.