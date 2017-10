Das beste Jahr meines Lebens Heute | HR | 14:30 - 16:00 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Gatte Niklas (Huub Stapel) wird wegen Betrugs verhaftet. Laura (Neubauer) muss nun mit den Kids in einen Wohnsilo ziehen und als Tellerwäscherin arbeiten. Als in dem schäbigen Lokal der Koch ausfällt, ist das Lauras Chance. Original-Titel: The Best Year of Her Life Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2005 Regie: Olaf Kreinsen FSK: 6 Schauspieler: Paul Hansen Peter Lerchbaumer Laura Vandenberg Christine Neubauer Niklas Vandenberg Huub Stapel Nina Vandenberg Ella Risin Moritz Vandenberg Moritz Basilico Kommissar Grobe Stefan Merki