Alvin und die Chipmunks - Der Kinofilm Heute | Super RTL | 20:15 - 22:00 Uhr | Familienfilm

Just als Dave am Tiefpunkt seiner Musikkarriere angekommen ist, stürmen drei sprechende Nagetiere in sein Leben. Erst wirbeln sie alles ordentlich durcheinander, aber dann entdeckt Dave, dass sie super Stimmen haben. Prompt entern Mensch und Nager gemeinsam die Hitparaden. Aber die Probleme lassen nicht lange auf sich warten... Original-Titel: Alvin and the Chipmunks Laufzeit: 105 Minuten Genre: Familienfilm, USA 2007 Schauspieler: Dave Jason Lee Ian David Cross Claire Cameron Richardson Gail Jane Lynch Amy Veronica Alicino Alvin Justin Long