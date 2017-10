Wie Tag und Nacht Heute | ONE | 14:15 - 15:45 Uhr | Komödie Infos

Um zwei Uhr früh ist für Oliver Maibach die Nacht vorbei. Dann steht er auf und schleppt sich in die familieneigene Bäckerei, die er mit seiner Mutter Elisabeth betreibt. In einem Geschäft begegnet der einsilbige Oliver eines Tages der selbstbewussten Cellistin Greta, die auch eine gewisse Neugier für diesen seltsam schroffen Mann empfindet. Doch ihre Dates verlaufen alles andere als harmonisch. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2013 Regie: Sibylle Tafel Schauspieler: Oliver Maibach Thomas Sarbacher Elisabeth Maibach Petra Kelling Kemal Yildirim Vedat Erincin Greta Katharina Müller-Elmau Lisa Maibach Olga von Luckwald Chris Dollinger Henning Nöhren