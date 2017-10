Emma ist zwar wieder Zuhause, aber sie kommt so oft sie kann ins Krankenhaus, um ihre Freunde zu treffen. Vor allem treibt sie jedoch die Sehnsucht nach Leo in die Klinik. Hugo ist zwar wieder bei Bewusstsein, doch vor ihm liegt ein langer Weg: Er muss wieder lernen zu sprechen und sich zu bewegen. Ob sein Gehirn wieder normal arbeiten wird, ist noch nicht gesagt. Fest steht nur, dass der Club der roten Bänder alles tun will, damit Hugo wieder zu neuem Lebensmut findet.