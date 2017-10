Synth Niska macht sich mit dem gestohlenen Root Code, der das Geheimnis um das Bewusstsein ihrer Spezies lüften kann, auf den Weg nach Berlin. Dort angekommen sorgt sie dafür, dass der Code nach und nach immer mehr Synths weltweit aufwachen lässt. So findet beispielsweise Ted, ein Androide aus Brasilien, seinen Weg zu Leo und Max. Doch schnell wird Jagd auf die neuerwachten Synths gemacht und so muss auch Ted sich in Acht nehmen. Leo, Max und Hester können derweil Jansen, einen der Synth-Jäger, festhalten und wollen von ihm erfahren, wer dafür verantwortlich ist. Eines Tages steht Niska plötzlich wieder vor der Tür der Hawkins und will sich vor Gericht für den Mord an ihrem Freier verantworten. So will sie auch die Rechte zugesprochen bekommen, die ein Mensch besitzt.