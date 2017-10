Der junge Bauunternehmer Clemens führt ein Leben auf der Überholspur und schwelgt im Luxus. Die einzigen, die nicht so recht zum Karriereplan passen, sind die Kinder des alleinerziehenden Vaters. Unerzogen und mit jeder Menge Flausen im Kopf habend die beiden schon mehrere Kindermädchen vergrault, so dass Clemens die Alternativen ausgehen. So bleibt ihm keine andere Wahl, als den kauzigen Horst für die ungeliebten Arbeiten zu engagieren. Während die männliche Nanny den Haushalt auf den Kopf stellt, wird Clemens langsam bewusst, dass es wichtigeres gibt als Erfolg und Geld...