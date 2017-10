Geplantes Thema: - Was ist dran an der Faszientherapie? Faszientraining erfreut sich in den Fitness-Studios immer größerer Beliebtheit. Gestörte Faszien werden mit Rückenschmerzen und Verspannungen in Verbindung gebracht. Was Faszien sind und wie wirksam das Training wirklich ist, erklärt Susanne Holst in "Wissen vor acht - Mensch". - Was ist dran an der Faszientherapie?