Für Lisa (25, Teamassistentin) steht ihr Hochzeitsmotto fest: Ein rosa-weißer Prinzessinnentraum soll es werden. Auch in Sachen Unterhaltung wollen Lisa und Mohammed (24, BWL-Student) ihre Konkurrenz übertrumpfen. Neben einem Zauberer, Tauben und einem Feuerwerk soll es auch eine Hüpfburg geben. Aber wegen des begrenzten Budgets müssen die beiden auf ihr Verhandlungsgeschick vertrauen. Anne (36, Pflegerin) und Nico (35, Hausmeister) sind seit neun Jahren ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn. Die Hochzeit soll jetzt endlich ihr Liebesglück krönen. Am liebsten hätten sie ein Rundum-Sorglos-Paket in ihrer Lieblingslocation: Vom Kuchenempfang über das Buffet bis hin zum Feuerwerk und zur Hochzeitstorte ist alles im Preis mit inbegriffen, sogar die Kinderbetreuung. Das kostet jedoch um die 7.000 Euro und somit viel zu viel... Jasmin (22, Hausfrau und Mutter) und Jens (23, Versandmitarbeiter) sind ebenfalls bereit für die Schnäppchenjagd. Die 22-Jährige ist im zweiten Monat schwanger und hat sich ganz bewusst dazu entschieden, zu diesem Zeitpunkt zu heiraten. Am liebsten würden die beiden Sachsen nach dem Ja-Wort in einer Burg feiern. Auch das Unterhaltungsprogramm ist ziemlich außergewöhnlich: Neben einem Roland-Kaiser-Double setzt das Paar auf eine Travestieshow. Viele Wünsche für ein Budget von 3.999 Euro. Welche Träume lassen sich dafür tatsächlich realisieren? Welches Paar das Rennen um die schönste Hochzeit zum Schnäppchenpreis macht, entscheiden die Juroren Daniela Katzenberger und Eric Schroth im großen Finale.