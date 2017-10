Nachdem Jill Taylor sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim die neueste Ausgabe von 'Tool Time', Tims do-it-yourself Heimwerker-Sendung, angesehen hat, hofft sie, nun auch ihrerseits ein wenig Aufmerksamkeit erlangen zu können. Jill steht ein Bewerbungsgespräch für eine Manager-Position bevor, und ihre Nerven liegen blank. Doch Tim zeigt wenig Interesse für die Nöte seiner Frau - er ist geistig bereits mitten in den Vorbereitungen zur technischen Aufrüstung des hauseigenen Geschirrspül-Automaten. So muss Jill das Haus ungetröstet verlassen - allerdings erst nachdem sie ihren Ehemann beschworen hat, den Geschirrspüler um Himmels willen nicht anzurühren. Doch selbst Nachbar Wilson, der Tim erklärt, dass sein starkes Interesse am Geschirrspüler offenbar einen unerfüllten Wunsch nach echter männlicher Identität zum Ausdruck bringt, kann den Lauf der Dinge nicht mehr aufhalten: Tim macht sich - assistiert von seinen drei Söhnen - ans Werk. Der Erfolg ist im wahrsten Sinne durchschlagend, denn in dem Augenblick, in dem Jill - nach einem leider erfolglosen Bewerbungsgespräch - das Haus betritt, explodiert die Maschine...