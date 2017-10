Nur wenige wissen wie Arnold Schwarzenegger wirklich ist. Für die einen ist er der größte Bodybuilder der Welt. Für andere ist er auf ewig der Terminator, der in die Politik ging. Für Barbara Outland Baker ist Arnold Schwarzenegger aber viel mehr - er ist ihre erste große Liebe. Fast sechs Jahre sind die beiden zusammen: Es ist eine Zeit voller Magie und großer Gefühle - bis die Schriftstellerin herausfindet, dass es da noch andere Frauen in seinem Leben gibt. In der Dokumentation "Arnie, meine große Liebe - Schwarzenegger und die Frauen" spricht Barbara Outland Baker über ihre Zeit mit Arnold Schwarzenegger, mit dem sie bis heute in Kontakt steht. Außerdem gewährt VOX Einblicke in das aufregende und geheime Liebesleben von 'Arnie', dem einstigen Hauptschüler aus der österreichischen Provinz, der zu einem der größten Actionstars der Welt avanciert, es schafft in den Kennedy-Clan einzuheiraten und schließlich die Politik erobert. Doch nicht immer läuft in seinem Leben alles nach Plan.