Rango Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:25 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Rango ist ein Chamäleon mit Starpotential, zumindest glaubt er das selbst. Aber in seinem Glaskäfig wird er leider nicht entdeckt. Als er durch einen irren Zufall in das Wildwestkaff Dirt kommt, weiß man ihn endlich zu würdigen. Denn die Bürger suchen händeringend nach einem patenten Sheriff. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Animationsfilm, USA 2011 Regie: Gore Verbinski FSK: 6 Schauspieler: Rango/Lars Johnny Depp Roadkill Alfred Molina Balthazar Harry Dean Stanton Spirit of the West Timothy Olyphant Priscilla Abigail Breslin Beans Isla Fisher Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets