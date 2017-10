Coacherin Arbeitsamt (Marie-Theresa Lohr) Eine Serie von Brandanschlägen hält die Stadt Köln in Atem! Jetzt gibt es sogar Todesopfer. Max Ballauf und Freddy Schenk brauchen einen schnellen Fahndungserfolg, denn die Abstände zwischen den Brandanschlägen werden immer kürzer. Sie treffen am Tatort auf die unter Schock stehende Karen Reinhardt. Sie hat eine leichte Rauchvergiftung. Dass ihre Kinder den Brand nicht überlebt haben, will sie nicht wahrhaben. Und von ihrem Mann Gerald Reinhardt fehlt jede Spur. Nachbarn sagen, er sei bei der Firma Cologne Airtech als Luftfahrtingenieur beschäftigt. Doch die Ermittlungen ergeben: Hier wurde ihm bereits vor zwei Jahren gekündigt. Dann stellt sich heraus: Reinhardt hat seine Frau verlassen und sich in Maastricht ein neues Leben aufgebaut. Seine neue Lebensgefährtin Marijke Steen ist schwanger. In ihrem neuen Fall müssen Max Ballauf und Freddy Schenk nun ohne ihre Assistentin Franziska auskommen. Aushilfsassistent Tobias Reisser springt ein und unterstützt die Kommissare. Ins Visier der Ermittler gerät Detlev Heller. Im Keller des Schulhausmeisters findet die Polizei mehrere Benzinkanister sowie Arbeitsstiefel, deren Profil genau den Spuren am Tatort entspricht. Bei der Obduktion der Kinderleichen macht der Rechtsmediziner Dr. Roth eine interessante Entdeckung. Waren sie vielleicht schon tot oder betäubt, bevor die Villa in Brand gesteckt wurde?